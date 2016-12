Celmacch, Tadam e Kodak insieme per stampe flexo con qualità offset

Celmacch adotta clichés Tadam, realizzati con il sistema Flexcel NX Wide-C di Kodak per la stampa diretta su cartone ondulato

I produttori di imballaggi in cartone ondulato oggi sono sempre più esigenti, cercano il continuo miglioramento della produzione e la massima qualità di stampa. Questi risultati sono stati raggiunti e la qualità della stampa flexo si avvicina sempre più all’offset, grazie ad un mix di competenze ed esperienze aziendali: Kodak con il suo innovativo sistema di cliché Flexcel NX Wide-C, Tadam, nota azienda di Maltignano (AP) con forte competenza nella produzione di polimeri, e Celmacch Group, azienda con sede a Desenzano del Garda (BS), marchio storico nella produzione di macchinari di alta qualità per la stampa su cartone ondulato. Per la stampatrice flexografica Chroma Print High Tech 1700 Celmacch Group ha infatti adottato i clichés Tadam con sistema Flexcel NX Wide-C Kodak, risolvendo molti problemi degli stampatori di cartone ondulato, come la copertura dell’inchiostro, l’assorbimento, la cannettatura del cartone ondulato visibile dopo la stampa. Si possono così garantire una gamma tonale più estesa, retinature con lineature più alte, un trasferimento dell’inchiostro più efficiente e un elevato livello di qualità di stampa anche su cartone di bassa qualità.

LA TECNOLOGIA CELMACCH

Per valutare quali sono gli standard qualitativi raggiungibili con le ultime soluzioni tecnologiche adottate sulla stampa flessografica, Celmacch ha di recente realizzato e testato nella propria sede una linea Chroma Print High Tech 1700, dotata della più avanzata tecnologia disponibile. “La macchina Chroma Print High Tech è la nostra macchina top di gamma – spiega Luca Celotti, Sales & Marketing Manager di Celmacch – una stampatrice flessografica (post print) a motori diretti, con dispositivi tecnici idonei per ottenere i più alti standard di precisone e definizione di stampa”. Si tratta infatti dell’ultima versione della stampatrice ad alta definizione della serie Chroma Print, una stampatrice modulare, che può essere composta da 2 a 7 unità di stampa, a seconda delle diverse necessità. Grazie alle più recenti tecnologie innovative, come il cambio del cliché con la macchina in produzione, il cambio automatico dei cilindri anilox, la tecnologia a motori diretti e il sistema di trasporto vacuum (direct drive) si raggiunge la più alta qualità di stampa, efficienza e massima produttività, obiettivi primari per molte aziende. La macchina è disponibile nelle versioni off-line (con l’impilatore automatico non-stop) e in-line (con il vacuum transfer), adatta a ogni modello di fustellatrice piana automatica.

STAMPE PIÙ OMOGENEE E MIGLIORE PERCEZIONE DEL COLORE

Tadam, azienda specializzata nella produzione di polimeri di alta qualità, è la prima azienda in Italia che si avvale dell’innovativo sistema Kodak Flexcel NX Wide-C, che utilizza lastre Flexcel NXC , nel settore del cartone ondulato, che permettono di stampare in flexo con qualità offset. Luca Celotti ci illustra le caratteristiche del sistema Kodak che lo hanno convinto a scegliere Tadam come partner: “Gli stampatori che utilizzano lastre realizzate con questo sistema hanno la garanzia di avere in stampa un flusso ottimale dell’inchiostro e una coprenza omogenea nei fondi pieni, perché le densità sono compatibili con l’offset. Inoltre si può ottenere la scala cromatica completa dall’1% al 100% come nel sistema offset. Questi vantaggi si raggiungono grazie alla particolare tecnologia d’incisione: infatti mentre nella produzione di lastre flessografiche digitali tradizionali l’inibizione dell’ossigeno, durante l’esposizione UV, determina la forma rotonda del profilo del punto, specialmente nelle aree di alteluci, la lastra Flexcel NXC elimina tutto l’ossigeno durante l’esposizione UV, producendo punti a sommità piatta con base solida e spalla ampia”. Questo sistema fino a oggi è stato utilizzato per la stampa di materiali flessibili come carta e Pvc. Tadam è la prima azienda in Italia (in Europa è già in uso) a utilizzarlo per costruire clichés premontati per il settore del cartone ondulato. I risultati concreti già ottenuti dai clienti Tadam sono molteplici: possibilità di usare lo stesso gruppo di stampa per produrre fondi e retini in contemporanea, stampa con colori più brillanti e contrastati, sfumature morbide neg li stampati. Inoltre, dato che non si deve dare pressione ai cilindri di stampa perché il trasferimento dell’inchiostro avviene facilmente, si attenua quasi a scomparire il difetto della cannettatura sulle carte con onda alta. Con questo sistema Tadam produce clichés con lineature di 60 linee/cm, per anilox ceramici fino a 500 linee per cm. “La combinazione delle migliori tecnologie si è rivelata per Celmacch una scelta vincente, che consente altissimi risultati e una qualità di stampa flexo che di poco si discosta dagli standard offset”, conclude Luca Celotti.