CCE International 2017 conferma la sua capacità attrattiva di visitatori altamente specializzati

La terza edizione dell’unica Fiera in Europa dedicata all’Industria del Cartone Ondulato e Teso, CCE International 2017, si è chiusa lo scorso 23 marzo 2017, presso il Centro Fieristico di Monaco, con un totale di 2.130 visitatori da 65 nazioni. Circa 150 espositori da 23 nazioni hanno presentato le proprie innovazioni tecnologiche, su uno spazio espositivo netto di 4.700m2.

“La CCE International di quest’anno è stata, ancora una volta, un punto di incontro altamente specializzato per l’industria del cartone ondulato e teso di tutto il mondo. L’atmosfera generale, durante la fiera, è stata molto positiva; gli espositori sembravano particolarmente colpiti dalla qualità dei visitatori che hanno partecipato alla fiera. Nonostante non sia stato possibile attrarre esattamente lo stesso numero di visitatori dell’edizione precedente, CCE International si è ormai saldamente affermata come la fiera europea dedicata all’industria del cartone ondulato e teso. La fiera è cresciuta del 4% in spazio espositivo, rispetto all’edizione precedente. Molte aziende espositrici hanno, in questa oocasione, aumentato il proprio spazio espositivo, ponendo in particolare risalto le dimostrazioni dal vivo dei propri aggiornati macchinari e sistemi,” dice Nicola Hamann, Amministratore Delegato dell’azienda organizzatrice Mack Brooks Exhibitions.

I visitatori della CCE International di quest’anno hanno quindi beneficiato di una panoramica completa sulle più aggiornate tecnologie e tendenze dell’industria, in tutte le aree della produzione e conversione del cartone ondulato e del cartoncino. In aggiunta, un seminario aperto, svoltosi durante la fiera, ha offerto preziose informazioni sulla stampa digitale per applicazioni su cartone ondulato e teso.

Nell’analisi della fiera, ai visitatori è stato chiesto quale fosse la loro maggior area di interesse in fiera. I risultati hanno dimostrato come i visitatori fossero esperti dell’industria altamente specializzati, interessati soprattutto in attrezzature per cartone ondulato, linea ondulato, attrezzature per la stampa, macchine e controllo impianti, attrezzature per il converting del cartone teso, materiali grezzi ed anche movimentazione e stoccaggio dei materiali.

La maggioranza dei visitatori di CCE International 2017 proveniva da impianti per la produzione di cartone ondulato e piano. Altri erano convertitori di cartone pieghevole, progettisti dell’imballaggio, esperti in prealimentatori per fogli di cartone ondulato, agenzie di settore e produttori di cartone rigido. I più importanti settori industriali di appartenenza dei visitatori erano: cartone ondulato, imballaggi, cartone pieghevole, stampa, alimentari e bevande, elettrodomestici ed elettronica, trasporti e logistica, arredi, prodotti farmaceutici e cosmetica.

Ancora una volta, CCE International ha registrato una partecipazione internazionale notevolmente alta, sia per quanto riguarda gli espositori che i visitatori. Il 69% dei visitatori e il 75% degli espositori non provenivano dalla Germania. Le maggiori nazioni espositrici sono state: Germania, Italia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Cina. Per quanto riguarda i visitatori, le maggiori nazioni visitatrici sono state: Germania, Italia, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Spagna, Austria, Paesi Bassi e Svizzera.

Il feedback degli espositori di CCE International dimostra come la maggioranza degli espositori di quest’anno stia già programmando la propria partecipazione alla prossima CCE International, la 4ª Fiera Internazionale per l’Industria del Cartone Ondulato e Teso, che avrà luogo dal 12 al 14 marzo 2019, presso il Centro Fieristico di Monaco, in Germania.

Il prossimo anno, ancora una volta, l’azienda organizzatrice, Mack Brooks Exhibitions, terrà CCE International South East Asia, dal 5 al 7 settembre 2018, a Bangkok, Thailandia.