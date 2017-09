Cartes presenta la nuova serie Gemini 360

CARTES (Labelexpo Stand 5D29) presenta la serie GEMINI 360: una soluzione rispondente alle nuove necessità degli etichettifici dotata di un’unità FLEXO disponibile in modalità rotativa

e semi rotativa e del già celebre gruppo fustellatore semi rotativo.

La nuova versione dei LASER CARTES sarà ancora protagonista in questa esposizione (ricordiamo che Cartes è stata pioniera nella fustellatura di carte autoadesive) grazie alla quale si sono raggiunti obbiettivi ad oggi impensabili.

Un aspetto saliente di quest’ultima è il così detto ILC acronimo di INVISIBLE LASER CUTTING, che permette di fustellare etichette stampate su fondo scuro eliminando il temuto bordo bianco e che consente di poter fustellare sagome “IMPOSSIBILI”.

Oltre alla nuova serie macchine saranno esposti alcuni modelli dell’eccezionale SERIE GT360: ideale per la stampa e l’embellishment di etichette adesive.

La forte crescita di CARTES è dovuta ai continui investimenti nella ricerca.

CARTES è presente nei più conosciuti etichettifici e gruppi internazionali con grande soddisfazione dei clienti.