Carmen Cislaghi al vertice del gruppo sicurezza UNI di settore

Carmen Cislaghi, consulente storica di ACIMGA, profonda conoscitrice dei settori di riferimento e con esperienza consolidata in tema di normazione e regolamenti, è stata nominata coordinatrice del gruppo di lavoro UNI (l’Ente Italiano di Normazione) per la Sicurezza per le macchine da stampa e lavorazione carta.

La nomina ha un importante valore strategico, in quanto il gruppo, di cui fanno parte rappresentanti di aziende del settore, in prevalenza iscritte ad ACIMGA, ha il delicato compito di esaminare le documentazioni sulla base delle quali vengono sviluppate le normative internazionali ISO.

La definizione del coordinamento della rappresentanza in seno all’UNI, consente al settore, quindi ad ACIMGA che lo rappresenta e di conseguenza ai suoi associati, di incidere più direttamente e con migliore efficacia nel percorso di definizione delle normative in materia di prescrizioni tecniche, a tutela delle caratteristiche e degli interessi dell’industria italiana.