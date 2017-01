Cambio ai vertici di Goebel: Daniele Vaglietti nominato Managing Director

GOEBEL Schneid- und Wickelsysteme GmbH annuncia un cambio ai vertici. Daniele Vaglietti, CEO di IMS Deltamatic S.p.A., è stato nominato CEO di GOEBEL Schneid- und Wickelsysteme GmbH dal 1 gennaio 2017. Subentra a Roberta Ghilardi divenendo responsabile per l’area Amministrazione e Finanza. Insieme al Dr. Hans-Peter Bauer, Amministratore Delegato per l’area Operations, e Harald Knechtel, Amministratore Delegato per l’area Vendite e Marketing, formerà il nuovo management team e guiderà l’azienda verso ulteriori successi.

GOEBEL Schneid- und Wickelsysteme GmbH, parte del gruppo italiano IMS Deltamatic, è conosciuta a livello mondiale come produttore di soluzioni innovative per il taglio e l’avvolgimento di carta, film plastico, alluminio ed altri materiali speciali. La gamma prodotti include taglia-bobinatrici e avvolgitori così come macchine speciali per la trasformazione di materiali in bobina.

Vaglietti, nato a Bergamo (I) nel 1976, è in IMS Deltamatic S.p.A. da lungo tempo. Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica all’Università di Bergamo nel 2001, ha iniziato la sua carriera come Progettista nell’ufficio progettazione di IMS Deltamatic. Nel 2005 Vaglietti si è trasferito nella filiale americana del gruppo, Kasper Machine Company, dove ha iniziato a lavorare come Responsabile Tecnico. Ha successivamente potuto consolidare queste esperienze nel medesimo ruolo, seguendo le acquisizioni del gruppo. Nel 2009 è stato promosso a Responsabile Operations divenendo poi nel 2014 Business Strategy Director. Ha lavorato con successo per il gruppo IMS Deltamatic alla guida del team delle vendite nel mondo e del marketing. Nel gennaio 2015 è stato nominato CEO di IMS Deltamatic S.p.A. Vaglietti assumerà il ruolo di CEO per la parte Amministrazione e Finanza di GOEBEL Schneid- und Wickelsysteme GmbH nel gennaio 2017 e continuerà a mantenere la carica di CEO di IMS Deltamatic S.p.A.

“Sono entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera e di intensificare il nostro rapporto con i colleghi tedeschi. Con i miei stimati colleghi, Bauer e Knechtel, desideriamo rafforzare il brand GOEBEL IMS, crescere ulteriormente e guidare la futura espansione della nostra azienda” dichiara Vaglietti. “Sono convinto che il 2017 sarà un anno ricco di successi per GOEBEL IMS e il Gruppo.”