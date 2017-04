Cambio ai vertici dell’Associazione CIS: Riccardo Cavicchioli è il nuovo Presidente

L’Associazione ha rinnovato la Presidenza e il Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2019

Riccardo Cavicchioli – socio e amministratore delle aziende Nuova Imballaggi Cavicchioli e Ondabox – è il nuovo Presidente dell’Associazione Italiana Scatolifici (Associazione CIS), che raggruppa circa 100 produttori di imballaggi in cartone ondulato. Succede ad Andrea Cornelli (Scatolificio Cornelli), che assume il ruolo di Past President.

L’Associazione ha rinnovato anche il Consiglio Direttivo, che è ora composto dai Vice Presidenti Quinto De Mattia (Gruppo DM Packaging) e Silvia Magnoni (Scatolificio Cartotecnica Schiassi) e da Simone Baratella (Simba Paper Design), Andrea Mecarozzi (SC.A.T), Gian Carlo Nigelli (Nigelli Imballaggi), Danilo Tosato (Unicarton), Alessandra Tosi (Box Tosi) e Fausto Vernizzi (Scatolificio Vernizzi).

Riccardo Cavicchioli è tra i fondatori dell’Associazione CIS, fondata nel 2011 come Consorzio e convertita successivamente in Associazione. Nato a Carpi (Modena) nel 1972, entra nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato nel 1996 dopo alcune esperienze nel settore dell’elettronica. Già Vice Presidente dell’Associazione CIS, Cavicchioli ricopre anche diverse cariche in Confartigianato, dove presiede la categoria “Comunicazione e Grafica” a livello territoriale (Modena e Reggio Emilia) e regionale (Emilia Romagna); è inoltre nel Consiglio Direttivo Nazionale della stessa categoria.

“Abbiamo fatto molta strada insieme in questi pochi anni. L’Associazione Italiana Scatolifici è oggi una realtà sempre più riconosciuta a livello di mercato, che si interfaccia con tutti gli interlocutori istituzionali rilevanti del settore. Il mio impegno e la mia energia andranno verso il rafforzamento della base associativa, per essere ancora più rappresentativi, e verso l’ascolto delle esigenze importanti dei nostri Associati, al fine di prendere direzioni realmente utili per operare in un mondo in continua trasformazione e per contribuire a rendere il mercato degli imballaggi in cartone ondulato più moderno e competitivo”, ha dichiarato Riccardo Cavicchioli.