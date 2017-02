Bestack: lunga vita alla frutta

“Lunga vita alla frutta! – Più tempo per maturare, più tempo per distribuire, più tempo per consumare”: con questo nuovo claim Bestack, consorzio non profit dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, presenta a Fruit Logistica (Messe Berlin, 8-10 febbraio 2017) la nuova campagna di comunicazione per promuovere le caratteristiche innovative dell’imballaggio ATTIVO.

Si tratta di un packaging che il consorzio ha messo a punto con l’Università di Bologna in grado di ridurre significativamente gli sprechi alimentari: si parla potenzialmente di 850 mila tonnellate di frutta e verdura salvate dalla spazzatura in un anno, in Italia. Questo grazie a una miscela di oli essenziali naturali che svolgono un’azione regolatrice, rallentando il processo di senescenza del prodotto contenuto. In sostanza, se confezionato in un imballaggio Attivo Bestack, il frutto risulta fresco come è se fosse appena staccato dalla pianta, anche per diversi giorni.

Tutti i vantaggi di questo innovativo packaging per l’intera filiera, dalla produzione fino alla tavola del consumatore, sono raccontati nel nuovo video, presentato in anteprima internazionale alla Fiera di Berlino in occasione di Fruit Logistica

giovedì 9 febbraio alle ore 14.30

nell’Area Eventi Spazio Italy

Hall 2.2 Stand A-07

Per l’occasione sarà presentato anche il nuovo materiale informativo sull’imballaggio Attivo, che racconta le caratteristiche uniche di questo packaging con un visual colorato, accattivante e di immediata lettura. Materiale che si accompagna anche a un nuovo sito web, www.imballaggioattivo.it, dedicato interamente al brevetto rivoluzionario di Bestack.

Lo spot é il risultato della sinergia fra mondo della produzione e mondo della ricerca, tra loro strettamente correlate per raggiungere casi di successo e benefici reali. Alla presentazione interverranno a questo proposito Paolo Bruni, presidente di CSO Italy e Roberto Della Casa, manging director di Agroter e docente di Marketing dei prodotti agroalimentari dell’Università di Bologna, oltre a Claudio Dall’Agata, direttore di Bestack.