“Best Packaging 2018”, anche Brera Design Districs tra i supporter della manifestazione

IL CONTEST BEST PACKAGING CONQUISTA UN NUOVO PRESTIGIOSO PATROCINATORE. NEL 2018 ANCHE BRERA DESIGN DISTRICT (BDD) SARA’ TRA I SUPPORTER DELLA MANIFESTAZIONE, ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IPACK-IMA2018

BEST PACKAGING 2018 ENTRA, A PIENO TITOLO, NEL MONDO DEL DESIGN, CON UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE, DA PARTE DEL BRERA DESIGN DISTRICT, CHE HA DECISO DI SUPPORTARE “L’OSCAR DELL’IMBALLAGGIO”

Non c’è innovazione senza design. Il design è il progetto, completo dall’A alla Z, a partire dal prodotto contenuto. Un packaging innovativo e funzionale è sempre frutto di un corretto design, che abbia tenuto conto delle prestazioni dei materiali, dell’interazione eventuale con il prodotto, delle esigenze di protezione o conservazione, della macchinabilità, della funzionalità per l’utente e quindi delle esigenze dell’ambiente. Con questi presupposti, ormai da 4 edizioni, i finalisti del contest BEST PACKAGING sono in mostra, durante la Milano Design Week, nel distretto di Brera, con successo di visitatori professionali e non. E con questi presupporti gli ideatori del Brera Design District, hanno deciso di appoggiare la manifestazione, riconoscendo al packaging, in modo ufficiale e con la giusta auctoritas, la dignità di oggetto e prodotto di design.

Dalla prossima edizione, Brera Design District patrocinerà il contest, ormai ultrasessantenne, che premia i migliori packaging con l’Oscar dell’imballaggio.

L’edizione 2018 sarà incentrata sull’innovazione tecnica e delle tecnologie e sarà organizzata in collaborazione con Ipack-Ima2018, tra le maggiori fiere mondiali per le tecnologie e i materiali per le industrie del processing & packaging alimentare e non alimentare e partner storico del contest. Le iscrizioni apriranno a fine agosto e chiuderanno il 30 novembre: per i finalisti sono già in calendario numerose iniziative, atte a valorizzare le caratteristiche innovative dei packaging a concorso, a partire da una nuova mostra per la Milano Design Week, attraverso un’importante campagna media, e social, per culminare nell’esposizione e premiazione durante Ipack-Ima, dal 29 maggio al 1 giugno, nel contesto tecnico per eccellenza di Fiera Milano.

Si confermano infine i supperter già presenti nelle passate edizioni, a partire da Altroconsumo, per arrivare a Conai, patrocinatore della sezione speciale Ambiente, fino al Politecnico di Milano, patrocinatore della Sezione speciale Quality Design.