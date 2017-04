Best Packaging 2017: i 19 finalisti svelati durante il Fuorisalone

Il packaging design di nuovo protagonista al fuorisalone, con un nuovo allestimento per l’ormai tradizionale mostra sul packaging design. I 19 finalisti esposti sono stati organizzati in una grande materioteca, corredati da un video e una scheda tecnica, con i dati salienti relativi agli interventi innovativi realizzati.

I 19 finalisti in gara raccontano la storia dell’evoluzione del mercato, delle modalità di consumo e delle nuove tendenze nelle vendite. Il saving, inteso in termini di materiale, di tempo, energia e trasporto, sono altri importantissimi driver dell’innovazione in mostra.

In tema di food packaging, uno dei mercati a più alto indice di innovazione, la lotta allo spreco, l’allungamento della shelf life e l’igiene sono trend consolidati e rappresentati dallo skin packaging Darfresh range per carni e pesce di Sealedair, il multipack Smile Lite per snack con apertura selettiva e richiudibilità presentato da Smilesys e Besana, Bustarame la busta salvafreschezza, realizzata con un nuovo materiale riciclabile, in carta e rame, con funzioni antibatteriche di Adercarta, i contenitori Happy Days per prodotti da forno, che consentono di sformare facilmente, di Laminazione Sottile. Hanno ricadute positive sulla logistica le nuove cassette in cartone Econtray: International Paper popone una cassetta per movimentazione che permette di eliminare il packaging primario, mentre Gruppo Sada il Corneless un vassoio con grande stabilità e ampia superficie di carico, realizzato con un ingegno design e un’innovazione di macchina. E’ in legno e plastica, il bin di Berardi imballaggi, con sponde abbattibili e tara leggera. I contenitori secondari riAlto di Grifal sono flessibili e super resistenti, sono leggeri e mono uso, per i trasporti di lunga tratta, i nuovi keg per birra alla spina HS Plus in Pet di Polykeg.

Facilita il consumatore il Drip pack di Di Mauro, per drenare i liquidi di governo ed è un esempio di design for all la bottiglia di Verallia per birra a marchio 32 via dei Birrai, con la scritta in braille sulla spalla.

Sul fonte delle nuove tendenze legate a e-commerce e vending, Taplast presenta Rapida un flacone con pompetta pieghevole, creato per Amazon, appositamente per l’e-commerce e Hybrid cup di Flo un bicchierino da caffè per vending a ridotte emissioni di C02. Sul fronte immagine il Puzzle pack di Goglio presenta una multipack ad alto impatto grazie alla stampa digitale, per piccole tirature e Litocartotecnica Ival una gamma di astucci e scatole d’alta gamma per cioccolatini del brand ICAM Vanini, impreziosite da lucidature UV e stampa a rilievo in oro. MrSmith innova l’immagine di Nutella, per Ferrero con un vasetto (Embossed) in vetro, adattabile al tappo “Bormioli”, e un set di bicchieri colorati e caraffa (Silos), entrambi riusabili in ambito domestico. Innovativo impatto a scaffale per la serie friNi di contenitori sovrapposti presentata da BruniGlass, in cui il tappo dell’uno diventa la base dell’altro. E’ in poliaccoppiato il contenitore per bevande Libra, di grande maneggevolezza ed ergonomia, dall’innovativa forma che ricorda una brocca, prodotto da Ipi.

Tante le visite di designer, addetti ai lavori e cittadini curiosi che sono passati ad assistere alla performnace dell’artista RoxyintheBox e alla realizzazione delle opere legate a icone dell’arte, loghi storici e packaging. La presenza al fuorisalone è stata anche l’occasione per ospitare Milano in Azione, un’associazione dedita a iniziative sociali per i senzatetto, che ha dimostrato l’utilizzo dello Shelterbox, che viene distribuito a Milano in circa 1000 unità.

Credit photo: instagrammer @rossoundenbech