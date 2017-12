Bertolin Imballaggi: “PMI DAY” – L’imprenditoria incontra gli studenti in azienda

In occasione dell’ultima riunione del Comitato Piccola Industria, di cui BERTOLIN IMBALLAGGI fa parte, l’azienda ha deciso di aderire al progetto nazionale di Confindustria denominato “PMI DAY”, finalizzato alla diffusione della “cultura d’impresa” e alla collaborazione tra Imprese e studenti.

In particolare, il Comitato ha stabilito di realizzare il progetto coinvolgendo un gruppo di studenti della Facoltà di Economia di Trento, interessati a comprendere, in modo pratico e diretto, le complessità e le problematiche inerenti il ruolo di Imprenditore.

Lo scorso 1 dicembre Bertolin Imballaggi ha accolto presso la propria sede di Borgo Valsugana (TN), la delegazione degli studenti partecipanti, accompagnati da Confindustria, con i quali sono stati discussi, in una piacevole e animata tavola rotonda, i temi legati all’Azienda, agli investimenti ai clienti ed anche agli scenari macro economici.

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’impegno delle Imprese trentine a favore dei giovani che stanno per inserirsi nel mondo del lavoro e creare un link tra loro.