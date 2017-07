BeeGraphic Partner di Digimarc per la promozione del Packaging Interattivo

BeeGraphic ha annunciato la partnership con Digimarc Corporation per la fornitura dei servizi Digimarc® Barcode ai propri clienti e prospects. Parte integrante della partnership è il completamento del corso “Packaging Enhancement” che abilita BeeGraphic all’inserimento della tecnologia Digimarc Barcode nel Packaging e alla presentazione, a Brands e Retailers, della potenzialità di trasformare packaging ed etichette in media intelligenti ed efficaci, di dare nuova vita alla comunicazione stampata ed aiutare i Brands a rendere più facile la fidelizzazione ed il Customer Engagement.

BeeGraphic è l’azienda leader nella fornitura di soluzioni, prodotti, servizi e consulenza per la global Packaging & Label Industry. Le soluzioni di BeeGraphic aumentano la redditività all’intera filiera del Packaging stampato garantendo efficienza, produttività, integrazione e rapido ritorno d’investimento.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con Digimarc. – dice Goliardo Butti, CEO di BeeGraphic – Fin dai primi contatti con questa azienda, abbiamo immediatamente percepito l’eccezionale potenzialità del Digimarc Barcode ed abbiamo iniziato a promuoverlo nel mercato. Questa innovazione si rafforza ulteriormente insieme con l’App ed il motore BackOffice “StealthCode®”, per il servizio di raccolta dati, appositamente sviluppato dagli ingegneri dell’IT BeeGraphic. Tutto ciò consente a Brands e Retailers di incrementare la “Brand Loyalty” ed il “Customer Engagement” come mai prima d’ora”.

Digimarc Barcode contiene le stesse informazioni Global Trade Item Number (GTIN) dei tradizionali simboli UPC/EAN, ma è impercettibile all’occhio umano ed è ripetuto sull’intera superficie del packaging, ciò aumenta in modo incredibile la velocità e l’accuratezza di lettura degli scanner. Può essere incorporato in qualsiasi tipo di media senza occupare lo spazio dei tradizionali poco estetici barcode o codici QR. Digimarc Barcode è facilmente ed affidabilmente letto da scanner POS, smartphone, telecamere ed altri dispositivi.

“Attraverso il nostro programma partner, lavoreremo a stretto contatto con BeeGraphic per dare nuovi valori e facilità di utilizzo ai clienti in cerca delle più recenti tecnologie nel Packaging,” dice Scott Wilcox, Vice Presidente del Servizio Clienti, Digimarc. “Apprezziamo il loro supporto come partner e la loro volontà nella grande diffusione del Digimarc Barcode attraverso la loro clientela…”