Avery Dennison: sensibilità, sostenibilità e impatto a scaffale

Prestazioni, sostenibilità e soluzioni intelligenti sono in cima alla lista delle priorità di Avery Dennison al Labelexpo Europe 2017 (Bruxelles, 25-28 settembre): verranno infatti lanciati nuovi prodotti che garantiscono un migliore impatto a scaffale, prestazioni più elevate, una maggiore sostenibilità, soluzioni intelligenti, nonché conformità e servizi caratterizzati da una trasparenza sempre crescente. Tali innovazioni prenderanno vita in una sezione interattiva dello stand, dotata di cinque zone speciali (5A31).

“In qualità di fiera più importante del settore, Labelexpo Europe ci offre un’opportunità fondamentale per apprendere e condividere. Traiamo grandi ispirazioni ascoltando i clienti che partecipano e abbiamo un’occasione d’oro per dimostrare loro cosa facciamo, come lo facciamo e ciò che migliorerà, soprattutto il prossimo anno”, ha dichiarato Georg Mueller-Hof, vice presidente marketing. “Quest’anno ci concentreremo in particolar modo su come soddisfare le esigenze della clientela in fatto di prodotti e processi più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre a presentare innovazioni in grado di creare un incredibile impatto a scaffale del brand”.

Tra i nuovi prodotti esposti da Avery Dennison troveremo un frontale in carta riciclata certificato FSC, la “Sensorial Collection” di materiali testurizzati per etichette e l’adesivo hotmelt trasparente (Clear Hotmelt) per il packaging di generi alimentari refrigerati.

Frontale in carta riciclata FSC

Il frontale riciclato FSC è realizzato con una miscela unica di rifiuti di post consumo e moderni processi di produzione della carta. Prodotto senza sbiancatura con clorina, il frontale ha un punto di bianco e una luminosità pari alle sue alternative tradizionali, viene trasformato con la stessa rapidità e consente ai trasformatori di etichette di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità ottenendo al tempo stesso eccezionali risultati di stampa, senza l’aggiunta di costi a partire da parità di prezzo.

Sensorial Collection

La Sensorial Collection di Avery Dennison offre ai designer un ampio set di strumenti per creare carte morbide, testurizzate o a motivi in grado di offrire una sensazione di prima qualità, vintage o artigianale. Tali superfici diversificate possono offrire ai consumatori messaggi sottili circa il contenuto di una bottiglia, contribuendo al tempo stesso a un eccezionale impatto visivo.

Adesivo hotmelt trasparente

Adesivo hotmelt privo di effetto di ingiallimento, il nuovo adesivo hotmelt trasparente di Avery Dennison offre una soluzione diretta e competitiva, che offre una maggiore libertà di design nell’ambito dei generi alimentari refrigerati. Garantisce inoltre un costo totale di applicazione inferiore, in quanto non richiede l’uso di un frontale barrierato.

“Labelexpo continua a essere la piattaforma più importante del settore e noi facciamo del nostro meglio per fornire soluzioni innovative ed esperienze interattive che, abbinate alla nostra capacità di ascolto delle esigenze della clientela, garantiscano un’esperienza memorabile e positiva per i nostri clienti”, afferma Rob Verbruggen, reponsabile comunicazioni. “Non vediamo l’ora di condividere il nostro impegno nei confronti della sostenibilità, dell’assistenza e di prestazioni di livello superiore a Bruxelles questo autunno”.