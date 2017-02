Attivo! Una storia di cartone

Bestack ha lanciato all’ultima edizione di Fruit Logistica la campagna di comunicazione dedicata al nuovo packaging ortofrutticolo anti spreco, i cui vantaggi sono raccontati in uno spot in presentato in anteprima internazionale al pubblico di Berlino

“Attivo! Lunga vita alla frutta”: con questo nuovo claim Bestack, consorzio non profit dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, giovedì 9 febbraio ha presentato a Fruit Logistica a Berlino la nuova campagna di comunicazione per promuovere le caratteristiche innovative dell’imballaggio ATTIVO.

Si tratta di un packaging che il consorzio ha messo a punto con l’Università di Bologna in grado di ridurre significativamente gli sprechi alimentari: si parla potenzialmente di 800 mila tonnellate di frutta e verdura salvate dalla spazzatura in un anno, in Italia. Questo grazie a una miscela di oli essenziali naturali che svolgono un’azione regolatrice, rallentando il processo di senescenza del prodotto contenuto. In sostanza, se confezionato in un imballaggio Attivo Bestack, il frutto rimane fresco per più tempo, come se fosse appena staccato dalla pianta, anche per diversi giorni.

Le caratteristiche uniche di questo imballaggio sono raccontati in un nuovo video diretto da Riccardo Salvetti – regista nel 2011 del film Gabanì – Due volte Campione, e nel 2012 del multi premiato Closed Box, oltre che di video istituzionali di Poltrone Sofà e America Graffiti – per l’agenzia di comunicazione Casa Walden. Lo spot di quattro minuti, realizzato con uno stile giornalistico che strizza l’occhio al linguaggio televisivo, racconta come nasce il progetto di ricerca che ha dato vita a un brevetto per la produzione di imballaggi intelligenti in grado di allungare significativamente la shelf life dei prodotti ortofrutticoli, riducendo di conseguenza gli scarti. E quali sono numeri di questo progetto, durato cinque anni, di cui l’ultimo a stretto contatto con la produzione. Da un punto di vista inedito, mostra quindi i possibili utilizzi del packaging Attivo a vantaggio di tutta la filiera, dal campo fino alla tavola del consumatore.