Assocomaplast: preconsuntivo in ripresa per i costruttori italiani di macchine per materie plastiche e gomma

Assocomaplast (l’associazione nazionale di categoria, aderente a CONFINDUSTRIA, che raggruppa

oltre 160 costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma)

ha elaborato le rilevazioni ISTAT riferite al commercio estero italiano di settore riferite al gennaio-

settembre dell’anno appena terminato, a confronto con il medesimo periodo del 2015.

Si conferma la progressione dell’import (+8,5%) mentre ritorna in territorio positivo l’export

(+1,5%).

“In particolare, la ripresa dell’export – che storicamente rappresenta una quota considerevole

sulla produzione nazionale – è un segnale importante per i costruttori italiani” ha dichiarato il

Presidente di Assocomaplast Alessandro Grassi “dopo i segni meno che avevano caratterizzato

i mesi precedenti. Peraltro, il 2015 è stato un anno record, il migliore di sempre, per le vendite

all’estero dei costruttori italiani; pertanto, se la ripresa si confermerà fino al consuntivo del

2016, si registreranno valori complessivi di assoluto rispetto.”

L’analisi delle macro-aree di destinazione dell’export del comparto evidenzia che il primo quadrante

di riferimento, ovvero l’Europa, perde un paio di punti percentuali di share, fermandosi

al 58% del totale. In tale ambito, i mercati dell’Unione segnano un calo delle vendite dell’1,8%

mentre quelli extra UE un limitato -0,5%.

Nel primo caso influiscono in primo luogo le minori vendite a Germania, Repubblica Ceca, Regno

Unito, Romania, solo per citare i Paesi con i valori assoluti più rilevanti. Al contrario, crescono

le vendite in Polonia (+15%), Spagna (+15%), Portogallo (+77%).

Per quanto concerne il resto dell’Europa, pesa ancora la situazione critica della Russia, verso

cui l’export italiano di settore si ferma sotto i 36 milioni di euro, contro i 47 dei primi nove mesi

del 2015.

Parallelamente, si nota un trend ancora sostenuto delle vendite all’aggregazione NAFTA; si

tratta però di una progressione trainata solo dal Messico, con forniture più che raddoppiate,

mentre arretrano Stati Uniti (-12%) e Canada (-26%).

In Sudamerica, i due principali mercati mostrano andamenti contrapposti: il Brasile ancora in

forte involuzione (-33%, per un valore che non raggiunge i 30 milioni di euro) e l’Argentina in

decisa crescita (+22% per quasi 24 milioni).

Bene invece, nel complesso, le esportazioni verso l’Asia, con segni più sia per quanto riguarda

il Medio Oriente (quasi 7 punti percentuali) sia il Far East (+8%). Ancora in decisa crescita le

vendite all’Iran, da 11 a 18 milioni di euro, verosimile conferma del nuovo trend al rialzo manifestatosi

dopo l’alleggerimento delle sanzioni. Spostandosi più a oriente verso i mercati di

maggiore rilievo, si notano i numeri positivi di Cina (+9%, fino a 104 milioni), India (+42% e

43 milioni), Corea del Sud (+39%, 14 milioni) e Vietnam (+62%, 13 milioni).

Anche per quanto riguarda l’Africa si nota una dicotomia: un sensibile calo medio delle vendite

nell’area del Mediterraneo, riconducibile alle minori forniture a Marocco e Tunisia (bene, invece,

l’Algeria) e una forte crescita di quelle nella fascia sub-sahariana, grazie a esportazioni più

consistenti in Sudafrica, che resta di gran lunga il primo mercato.

Quasi dimezzato l’export verso l’Oceania (ovvero essenzialmente l’Australia), con poco più di

10 milioni.

“Tra l’altro, non sono andate deluse le grandi aspettative” ha continuato Grassi “riposte dai costruttori

italiani nella recente mostra K; infatti, la sensazione diffusa tra i partecipanti alla

triennale di Duesseldorf è stata quella di una maggiore professionalità rispetto al passato degli

operatori incontrati in fiera e di una loro concreta propensione agli investimenti, che in diversi

casi si è trasformata in ordini firmati allo stand. I riscontri della fiera fanno quindi ben sperare

per i mesi a venire.”