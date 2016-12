Assemblea Nazionale ACis: un’occasione di incontro, aggiornamento e condivisione

Il 14 e 15 ottobre si è svolta a Peschiera del Garda (Vr) l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Italiana Scatolifici. Grande partecipazione con 70 aziende associate, per un totale di 120 persone. Le due giornate hanno alternato momenti di condivisione tra gli Associati ad appuntamenti di informazione e formazione, grazie a un nutrito gruppo di ospiti, esperti di diversi settori, che hanno fornito spunti di riflessione e stimoli per un approccio gestionale sempre più innovativo, professionale e al passo coi tempi

I lavori assembleari si sono svolti, in un clima di grande positività e collaborazione, venerdì 14 ottobre. Il Presidente, Andrea Cornelli, ha illustrato i passi avanti e gli obiettivi raggiunti, i nuovi progetti e iniziative portate avanti dall’Associazione nel corso dell’anno. “Nell’arco del 2016 ACis ha continuato a crescere, non solo come numero di Associati, ma anche come presenza, riconoscibilità e peso sul mercato. Lo dimostrano tutti i progressi fatti nell’accreditarci verso gli interlocutori istituzionali di riferimento per il nostro mondo, ma anche le numerose partnership con aziende della nostra filiera, che scelgono ACis perché è una realtà sempre più interessante per le loro finalità commerciali e ci aiutano attraverso le loro sponsorizzazioni a sostenere tutti i nostri eventi importanti” ha esordito Andrea Cornelli. A settembre di quest’anno, infatti, ACis ha organizzato un importante Convegno a Firenze – aperto anche agli scatolifici non associati – incentrato sulle prospettive legate all’innovazione e ai nuovi modelli a cui le PMI dovrebbero tendere per avere successo e per cogliere nuove opportunità, nel quale si è parlato anche delle linee di finanziamento pubbliche per le PMI che innovano. Il Convegno ha visto gli interventi di Mauro Lombardi, professore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e Albino Caporale, Direttore delle Attività Produttive della Regione Toscana. In tema invece di iniziative esclusive per gli associati, ACis ha organizzato lo scorso giugno una visita in Germania di 2 giorni, in occasione della fiera Drupa di Düsserldorf che ha previsto anche un’interessantissima visita alla Cartiera Palm di Worth am Mein e uno scambio di visioni con il top management di questa impresa, uno dei leader dell’industria cartaria europea. La prima giornata di lavori si è conclusa con l’intervento di Michele Andreucci, Logistics Manager di QVC Italia, – piattaforma multimediale leader nello shopping televisivo e on-line, con 14 milioni di clienti nel mondo e oltre 179 milioni di pacchi spediti nel 2015 – che ha inaugurato una nuova serie di appuntamenti dell’Associazione CIS che mettono al centro del dibattito i più grandi clienti per sentire dalla loro voce quali sono le aspettative e le necessità quando acquistano una scatola. Durante la giornata di sabato 15 ottobre si sono invece susseguiti una serie di interventi di relatori esterni, che hanno affrontato varie tematiche per stimolare all’evoluzione del settore degli scatolifici. Il primo è stato Giovanni Dalla Bona, consulente e formatore esperto di social media marketing che ha parlato di social network per il business delle imprese. Dopo una carrellata sulle diverse piattaforme e le loro caratteristiche, Dalla Bona ha descritto come i social media abbiano cambiato e ridisegnato la comunicazione, soffermandosi in particolare sulle potenzialità di Facebook e Linkedin per le aziende. Dalla Bona ha inoltre illustrato i fondamentali di una strategia social di successo. In un mondo dove tutto cambi a a grande velocità, dunque, anche il mondo del cartone deve guardare a queste nuove tecnologie con interesse e cominciare a integrare all’interno delle proprie attività questi strumenti di grande potenziale. Il Professor Marco Tonoli, coordinatore della Scuola Grafica Cartaria dell’Istituto San Zeno di Verona, ha illustrato l’offerta formativa per il settore grafico, per figure professionali quali gli specialisti di tecniche di stampa, gli operatori visual design, i packaging designer, i print graphic designer, gli specialisti in area stampa flexo offset e rotocalco. Si è parlato inoltre di grandi eventi internazionali, con il Chief Marketing Officer di ICorrugated Expo 2017 che è inter venuto per presentare la nuova Fiera dei macchinari, tecnologie e servizi per il settore del cartone ondulato che si terrà la prossima primavera a Shanghai. L’appuntamento di Peschiera del Garda è stata anche l’occasione per festeggiare i 5 anni di attività di ACis, nata nel 2011 come Consorzio Italiano Scatolifici per poi trasformarsi in Associazione nel 2014. Ad oggi, con le sue quasi 100 aziende associate, accorpa un numero significativo di scatolifici operanti sul mercato italiano, continuando a rappresentare con sempre più forza gli interessi dell’intera categoria.