Assemblea AIMSC il prossimo 27 maggio presso il Museo della Carta di Pescia (Pt)

L’Assemblea dei Soci AIMSC si terrà alle ore 15 del 27 maggio nella sala del Museo della Carta di Pescia, Piazza della Croce 1 in Pietrabuona (www.museodellacarta.org). A seguire (ore 17 circa), la visita della nuova ala del Museo, situata nel restaurato Antico Opificio Cartiera Le Carte.

Ai Soci sarà consegnata la tessera associativa 2017 e il pieghevole con il profilo dei 16 Musei associati.

Per coloro che dovessero trovarsi già in luogo la mattina del 27 maggio, è in fase di organizzzione una visita alla parte antica della Stamperia Benedetti di Pescia (www.stamperiabenedetti.it/) in cui è possibile ammirare le antiche macchine da stampa, tra cui il torchio del 1700, gli arredi delle sale di composizione con i compositoi, i caratteri mobili e le interlinee in piombo, le xilografie originali di Viani e le riviste stampate per l’Eroica di Milano. Cena libera

XIII Congresso AIMSC –

Domenica 28 maggio, ore 9,30 – 16,00

“Carta e Stampa: gli artigiani motori di crescita e creatività“

Centro Congressi Santa Caterina (ex Cartiera restaurata), Pescia – Pietrabuona

Programma dei lavori

Ore 9,00 – 9,30 Registrazione dei partecipanti. Consegna della cartelletta contenente una stampa e il pieghevole in cui sono presentati i 16 Musei Associati AIMSC.

Prima Sessione

Apertura del Presidente AIMSC, Massimiliano Bini e saluto delle Autorità

Buone pratiche a favore dei mestieri d’arte (Pilar Lebole, Attività istituzionali – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, OMA – Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze)

Il riciclo e l’economia circolare (Eliana Farotto, Comieco)

Moderatore: Giorgio Montecchi – Università degli Studi di Milano

Seconda Sessione. Le storie, le testimoniante di Musei, Mastri Cartai e Cartiere

Francesco Traverso (Museo della Carta di Mele, Genova)

Lisa Cervigni (Museo della Carta di Toscolano Maderno, Brescia)

Filippo Cantoni (Toscolano 1381, Toscolano Maderno, Brescia)

Giorgio Pellegrini (Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, Ancona)

Marco Orlandi (Museo della Carta di Subiaco, Roma)

Sandro Tiberi (Sandro Tiberi Srl, Fabriano, Ancona)

Stefano Conti (Cartera Aetna, Acireale, Catania)

Antonietta Amatruda (Cartiera Amatruda, Amalfi, Salerno),

Massimiliano Bini (Museo della Carta di Pescia, Pistoia)

Moderatore: Giorgio Montecchi – Università degli Studi di Milano

Ore 13,00 – 14,30 Pausa Pranzo

Terza Sessione e conclusioni

Carte & Inchiostri, un’alleanza per la cultura nel segno della bellezza (Enrico Tallone, Alberto Tallone Editore, Alpignano, Torino)

Spazio per confronti e domande

Moderatore: Giorgio Montecchi – Università degli Studi di Milano

Ore 16,00 Chiusura dei lavori

Patrocini chiesti: Pistoia Toscana Capitale della Cultura 2017 e Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte

Patrocini confermati: ENIPG – Ente Nazionale Italiano per l’Istruzione Professionale Grafica e OMI – Osservatorio Monografie Istituzionali d’Impresa

Partner Istituzionali: Assografici, Assocarta, Acimga

Main Sponsor: Comieco