Aspettando Print4All 2018 – Printmat, mostra nella mostra per raccontare le ultime frontiere della stampa

Il mondo del printing è sempre più spesso alla ricerca di “effetti speciali” per colpire il pubblico, sia che si parli di comunicazione a scopo promozionale che di stampa industriale. E’ un tema di grande interesse per il settore e non poteva mancare un approfondimento in occasione di Print4All, la manifestazione dedicata alle tecnologie per la stampa commerciale, editoriale e industriale, in programma a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018

Nasce con questi presupposti il concept di PrintMAT una “mostra nella mostra” focalizzata sull’innovazione nella stampa, dove saranno esposti prodotti in gradi di dimostrare come dall’innovativo abbinamento di nuove tecnologie, materiali e supporti – tradizionali e non- ed inchiostri, si possano ottenere risultati assolutamente nuovi e in grado di colpire l’immaginario collettivo e produrre il tanto ricercato “effetto wow”. Le applicazioni presentate in questa sezione offriranno esempi concreti di processi di stampa altamente innovativi, che spazieranno dalla nobilitazione e personalizzazione su supporti più tradizionali come la carta fino alle ultime frontiere del “print of Things”, con elementi di arredo “stampati”, esempi di textile, con applicazioni su capi di abbigliamento o accessori moda in pelle, per arrivare a supporti che solo da poco, grazie all’innovazione tecnologica, sono personalizzabili e stampabili, come i pannelli fotovoltaici.

Il pubblico potrà quindi esplorare insolite soluzioni, proposte creative, abbinamenti inusuali, effetti particolari che possono davvero fare la differenza e sono oggi a disposizione di chi vuole rinnovare e rendere più efficace la propria comunicazione visiva o l’immagine dei propri prodotti. Il tutto con un occhio di riguardo ai processi green che rispettano l’ambiente.

PrintMAT si inserisce inoltre in un progetto più ampio, che idealmente collega diverse mostre appartenenti all’evento The Innovation Alliance, che a Fiera Milano riunirà dal 29 maggio al 1 giugno 2018 IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA Italia.

Infatti nei padiglioni di Plast e Ipack-Ima, organizzati in collaborazione con Material ConneXion Italia, i visitatori potranno anche visitare una iniziativa interamente dedicate alle soluzioni materiali innovative, intese come materie prime, semilavorati e componenti per prodotti e imballaggi ad alto valore aggiunto e contenitori innovativi. PLAST-MAT, i particolare, sarà dedicata all’innovazione nelle materie plastiche con una forte specializzazione sulla sostenibilità ambientale e sulle performance tecniche avanzate, IPACK-MAT sarà invece dedicata a soluzioni avanzate per l’imballaggio con focus specifici su anticontraffazione, smart packaging e packaging ad alto valore aggiunto e/o a basso impatto ambientale.

La definizione di questi eventi trasversali si configura come il primo step concreto nella espressione del concetto di filiera che è alla base della creazione dell’Innovation Alliance, che sempre più si propone e configura come evento dedicato all’innovazione industriale.

E mentre prendono forma contenuti e iniziative espositive, continua la campagna vendite di Print4All che si prepara a diventare nel 2018 l’evento di riferimento del settore printing per l’Italia e per i Paesi del bacino del Mediterraneo per i quali Milano rappresenta da sempre una location logisticamente funzionale per raggiungibilità e possibilità di sviluppare nuovi contatti di business.

Raccogliendo l’eredità dei tre marchi storici delle fiere del settore – Grafitalia, Converflex e Inprinting– Print4All si prepara ad essere un momento di aggregazione pensato per portare nuova energia all’interno di un mercato che guarda sempre di più all’integrazione tra i vari “mondi” della stampa e che deve rispondere a richieste sempre più evolute, soprattutto in termini di personalizzazione, originalità e on demand. Ed in questo senso PRINTMAT offrirà una visione sul futuro già possibile in diversi ambiti di applicazione, rafforzando e amplificando i contenuti che ciascun espositore porterà attraverso la propria offerta tecnologica.

Print4All aderisce a The Innovation Alliance, a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018. Per la prima volta insieme, IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA metteranno a disposizione degli operatori di tutti i settori industriali una vetrina delle eccellenze tecnologiche italiane e internazionali di differenti mondi produttivi, unite da una forte logica di filiera. In un solo contesto un’offerta completa, che va dal processing al packaging, dalla lavorazione delle materie plastiche e della gomma alla stampa industriale, commerciale e della personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette, fino alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci.