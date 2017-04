Asahi pluripremiata agli EFIA Awards

Asahi Photoproducts si è aggiudicata diversi premi (oro, argento e bronzo) agli EFIA Awards 2017, il premio per la stampa flexo del Regno Unito. Le categorie premiate includono Stampa su film, Stampa su carta e Stampa su cartone ondulato, confermando che la tecnologia delle lastre Asahi è l’opzione perfetta per diversi supporti. Tra i clienti Asahi premiati, CJSC Uniflex (oro per stampa flessografica su film), Ultimate Packaging (stampa flessografica su carta) e DS Smith Packaging Deutschland (stampa flessografica su cartone ondulato).

David Galton, direttore commerciale di Asahi Photoproducts Europe ha espresso la soddisfazione dell’azienda: “Siamo felicissimi di questi prestigiosi premi EFIA. La tecnologia delle lastre Asahi continua a offrire prestazioni al top in termini di qualità ed efficienza. Sappiamo dal feedback dei clienti che le lastre Asahi sono le preferite dalle aziende che richiedono il massimo controllo dei prodotti.”

La gamma di lastre flessografiche di Asahi con la speciale tecnologia Pinning Technology for Clean Transfer consente una pressione di stampa leggerissima con sfumature morbide fino allo zero. Ciò garantisce una ripetibilità costante della qualità di stampa durante la produzione e prolunga la durata delle lastre. I vantaggi chiave di queste lastre sono un migliore trasferimento dell’inchiostro, meno riempimento di inchiostro nei mezzitoni e un aumento del punto ridotto. Ne risultano meno intervalli per la pulizia e meno interruzioni per la macchina da stampa. Un ulteriore fattore molto positivo è la riduzione degli scarti, che consente una maggiore efficacia complessiva delle attrezzature (OEE). Le lastre con Pinning Technology for Clean Transfer di Asahi sono compatibili con molte delle recenti tecnologie di pattern Microcell e retinatura ad alta definizione.

*Inoltre le lastre Asahi offrono una messa a registro precisa, portando la qualità a livelli senza precedenti, per soddisfare le esigenze dei proprietari di marchi, e garantendo agli stampatori flessografici un vantaggio competitivo. Galton ha aggiunto: “L’efficienza di stampa della Pinning Technology for Clean Transfer ha dimostrato durante i test una OEE del 26% superiore rispetto alle lastre a solvente convenzionali. Un elemento determinante è stato il fatto che la lastra con Pinning Technology ha impiegato 33 minuti in meno rispetto a una lastra convenzionale per completare la tiratura. La lastra con Pinning Technology richiede meno interruzioni per la pulizia, con un risparmio di 39 minuti. La lastra Asahi ha prodotto 575 metri lineari di materiale di scarto in meno. Inoltre, la lastra con Pinning Technology ha prodotto una qualità di stampa superiore (ridotto aumento del punto) con maggiore contrasto di stampa. Asahi è orgogliosa di questi risultati e dei vantaggi che rappresentano per i clienti.”