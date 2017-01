Aperte le iscrizioni per Print4All 2018

La manifestazione dedicata alle tecnologie per la stampa commerciale, editoriale e industriale, a Fiera Milano nel 2018, ha già raccolto l’appoggio del mondo associativo e molto favore da parte delle aziende. A gennaio il primo termine per iscriversi a prezzi agevolati.

Manca oltre un anno all’inaugurazione, ma già c’è attesa e fermento intorno a Print4All, la nuova manifestazione dedicata a tutte le tecnologie per la stampa commerciale, editoriale e industriale, in programma a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018. Il progetto conta già sul supporto dei principali attori della filiera e continua a rafforzarsi grazie all’adesione di nuovi player che, insieme, potranno interpretare al meglio le esigenze del mercato e il suo dinamismo e fornire gli strumenti adeguati a competere sul piano internazionale.

Print4All raccoglie e reinterpreta l’eredità dei tre marchi storici Grafitalia, Converflex e Inprinting per dare vita ad un format innovativo che mette in relazione e integra le diverse business communities della stampa commerciale, del converting, del package printing, del labelling e della stampa industriale: un importante momento di aggregazione pensato per portare nuova energia all’interno di un mercato in forte evoluzione.

Un progetto sicuramente ambizioso ma da tempo atteso da aziende e mondo associativo. E infatti le reazioni non si sono fatte attendere. Realtà che rappresentano le principali aziende del settore quali Cerutti Packaging Equipment, Goebel Ims Deltamatic, Grafikontrol, Omet, Petratto, Uteco Group, hanno infatti già dichiarato di apprezzare l’iniziativa e hanno sposato l’idea che si propone di fare di Print4All la rassegna di riferimento per l’Europa e il bacino del Mediterraneo.

“Print4All – ha dichiarato Giuseppe Garri, Exhibition Manager della manifestazione – risponde ad una precisa esigenza del mercato che sentiva la mancanza di un momento di incontro dedicato non tanto ai singoli comparti, quanto all’intera filiera, occasione per sviluppare nuove sinergie e relazioni di business. A questa esigenza la manifestazione risponde in modo duplice. Da una parte, consapevole dell’importanza di fare sistema, ha creato un grande evento che riunisce sotto un unico marchio le eccellenze dei diversi comparti della stampa e del converting. Dall’altra l’inserimento della manifestazione nell’ambito di ‘The Innovation Alliance’ sarà strategico per evidenziare il ruolo del printing all’interno dell’intero processo di produzione industriale. Sarà sicuramente un’occasione per valorizzare le capacità di fare innovazione ad alto livello, creare nuove occasioni di business e attrarre operatori da ogni parte del globo.”

Print4All è reso possibile anche grazie alla collaborazione di diversi attori che hanno portato competenze e contenuti all’interno del progetto. Ideatori dell’evento sono infatti ACIMGA e ARGI che rappresentano, rispettivamente, i costruttori italiani ed esteri di macchine per la stampa e la trasformazione, 4IT Group, l’azienda che da oltre 10 anni osserva i mercati dell’Industria Grafica e della Comunicazione e intorno ad essi aggrega competenze per favorire la crescita del comparto e Fiera Milano che mette a disposizione il suo riconosciuto know how nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche. Oggi Print4All si arricchisce anche dell’appoggio di importanti promotori: Assocarta, Assografici, Istituto Italiano dell’Imballaggio e Atif: ulteriore testimonianza del valore attribuito al progetto, non solo per il mondo dei produttori, ma per l’intera filiera.

Intorno alla manifestazione si muove, dunque una crescente attenzione da parte delle maggiori realtà del settore e la campagna vendite viaggia già a pieno ritmo. Le aziende che guardano avanti e vogliono cogliere nuove opportunità di crescita e prenotare sin da ora la propria partecipazione, saranno premiate e potranno usufruire di tariffe agevolate. Infatti chi si iscrive a Print4All entro il 15 gennaio ha diritto a una tariffa speciale. Per chi arrivasse tardi per questa prima tranche di scontistica, niente paura, c’è ancora tempo fino al 15 giugno per approfittare di ulteriori agevolazioni.

E, in attesa del 2018, ecco gli strumenti per rimanere sintonizzati su Print4All: la newsletter arriverà puntuale ogni mese per raccontare quello che succede nel mondo del printing e informare su come Print4All sta prendendo forma, il sito www.print4all.it, che proprio in questi giorni è andato on line nella sua veste definitiva, accompagnerà espositori e visitatori fino alla manifestazione con le news del settore, i comunicati stampa, le informazioni pratiche per partecipare e pianificare la visita in fiera, il calendario degli eventi e dei convegni. Non mancano eventi verticali realizzati dalle associazioni di settore che avranno luogo prima della fiera per fare il punto sui diversi comparti che compongono il mercato.