Andrea Campani è il nuovo area manager Comexi per l’Italia e il sud-est Europa

Comexi rafforza il suo team di vendita in Italia e nel Sud-Est Europeo, con l’incorporazione di Andrea Campani come nuovo area manager della società in questa zona.

La recente unione fa parte di una grande scommessa, che Comexi fin dallo scorso anno ha mantenuto come primo obiettivo di formare un grande team di esperti e professionisti riconosciuti, al fine di espandere il gruppo in diversi mercati chiave.

Andrea Campani ha 27 anni d’esperienza nel settore delle macchine e attrezzature per la produzione d’ imballaggi flessibili. Noto per la sua grande e vasta conoscenza in stampa flessografica, offset, rotocalco e taglio. Il nuovo area manager opererà direttamente dalla sede Comexi di Piacenza, in Italia, dove coordinerà l’intera area. “Per me, è un grande piacere lavorare in una società leader come Comexi”, dice Andrea Campani.

L’area manager di Comexi evidenzia il suo desiderio di mantenere il buon lavoro svolto dalla società, offrire un buon servizio clienti e aumentare la presenza di Comexi in tutta la regione, compiendo con i piani di crescita del gruppo. Lo stesso Andrea Campani continuo dicendo che: “Vogliamo migliorare la produttività e l’efficienza dei clienti, ascoltando attentamente e rilevando le loro esigenze”.

Con questo impegno, l’azienda vuole rafforzare la propria leadership in questi paesi, che sono mercati chiave per i piani di sviluppo e crescita della stessa azienda. Così evidenziava il Direttore Aziendale di mercato di Comexi, Jordi Pujol: “Vogliamo essere più vicini ai nostri clienti in questa regione attraverso la nostra sede di Piacenza, per dare un servizio rapido e di qualità per tutte le linee di prodotto del gruppo, come la stampa flessografica, rotocalco, offset, la rotazione o taglio e avvolgimento”.

Sette anni fa, Comexi ha acquisito la società italiana Acom, integrando così 65 anni di esperienza nel settore e leader in tecnologia di stampa e rotocalco. In questo momento, Comexi ha uno stabilimento di 4.500 metri quadrati a Piacenza e un ampio team di professionisti: ingegneri, commerciali, amministrativi e tecnici che offrono il miglior servizio clienti in modo rapido e diretto.

In particolare è da queste strutture, a Vigolzone (Piacenza), che il gruppo produce le soluzioni più avanzate nella stampa rotocalco come la Comexi R2, Comexi Excel e la Comexi Platinum. Stampanti che rappresentano une elevata produttività, la qualità e la vasta gamma d’applicazioni per le industrie alimentari, etichette o prodotti farmaceutici. Sono soluzioni tecnologiche perfettamente adeguate alle esigenti necessità dei mercati attuali e alla ricerca di maggior qualità di stampa con elevata affidabilità ed efficienza.