Altana acquisisce la tecnologia metallografica di Landa

Il Gruppo Landa e Altana hanno annunciato l’acquisizione da parte di quest’ultima della tecnologia nano-metallografica di Landa, presentata a drupa lo scorso giugno. Questa nuova tecnologia per la produzione di elementi grafici metallizzati potrà rappresentare un’alternativa sostenibile ai processi che utilizzano il trasferimento con lamina, realizzando la metallizzazione con costi ridotti della metà rispetto al costo della stampa con lamina convenzionale. Landa trasferirà progressivamente il restante lavoro di sviluppo e di ingegneria alla divisione Actega di Altana, che si occupa di rivestimenti e sigillanti, che nei prossimi anni porterà sul mercato la tecnologia metallografica.

“Siamo entusiasti di questa acquisizione, che apre nuove opportunità di crescita per Altana e rafforza la nostra posizione come fornitore di soluzioni leader per l’industria della stampa”, ha dichiarato Martin Babilas, CEO, Altana. “Siamo ansiosi di sviluppare una proficua e costante collaborazione con Landa mentre ci prepariamo a introdurre sul mercato questa promettente tecnologia”.

Roland Peter, presidente della divisione Actega Rivestimenti e sigillanti di Altana, ha aggiunto: “La nanometallografia di Landa ha il potenziale per diventare la tecnologia sostenibile principale per la metallizzazione, sostituendo la tecnologia con il trasferimento con lamina in applicazioni come etichette e astucci pieghevoli”. La nuova tecnologia metallografica è economicamente interessante e sostenibile per l’ambiente, fa risparmiare una notevole quantità di materiale, costi e tempi di produzione rispetto alla tecnologia con lamina a freddo e a caldo convenzionale.

“Siamo lieti che Altana abbia acquisito la nostra Nano-Metallografia® con scarti zero. In qualità di partner innovativo dei suoi clienti Altana ha una ricchezza di esperienze e know-how nelle arti grafiche veramente uniche”, ha commentato Benny Landa, Presidente del Gruppo Landa, che ha poi aggiunto: “Questa operazione è anche una testimonianza della straordinaria collaborazione tra Landa e Altana, che è anche nostro partner nella stampa digitale Landa. Essa consentirà a Landa di concentrarsi sulla Nanografia®, la nostra innovativa tecnologia di stampa digitale, mentre Altana si occuperà del lavoro di sviluppo finale e la commercializzazione della nostra tecnologia metallografica”.

L’ulteriore lavoro di sviluppo, così come le vendite e la distribuzione, saranno guidati da Actega Metal Print GmbH con sede a Lehrte nei pressi di Hannover, in Germania. Jan Franz Allerkamp, ​​che lavora in Altana dal 2010, è stato nominato amministratore delegato di questa azienda Altana di nuova costituzione.