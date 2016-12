Alessandro Tenderini saluta Pixartprinting dopo 18 anni

Prima o poi era lecito aspettarselo e, dopo la nomina lo scorso luglio del nuovo Consiglio di Amministrazione con l’ingresso di nuove figure a capo dell’azienda di Quarto d’Altino (Ve), è arrivata anche la conferma che Alessandro Tenderini, Ceo di Pixartprinting e braccio destro dello storico fondatore Matteo Rigamonti, lascia la sua carica per dedicarsi a nuove sfide. Noi lo abbiamo intervistato…

I numeri di Pixartprinting, la più grande realtà italiana di stampa on line sono sempre da record: una crescita costante di fatturato a doppia cifra negli ultimi 5 anni; oltre 200.000 clienti attivi nell’ultimo anno; 100 nuove assunzioni nel 2016 e altrettante previste per il 2017, che sarà segnato anche da altre importanti novità. “Dal 1° luglio scorso Paolo Roatta è operativo in azienda con il ruolo di Managing Director, affiancato da Alessio Piazzetta, che lo supporta in qualità di Plant Manager. Entrambi fanno parte del nuovo CdA – afferma Alessandro Tenderini. L’ingresso di queste nuove figure professionali si inserisce contestualmente alla mia decisione di lasciare le cariche operative fino a oggi ricoperte all’interno di Pixartprinting. La scelta di intraprendere un nuovo percorso personale mi permetterà di aprirmi a prospettive diverse e di attingere nuova linfa per la mia vita futura”.

Una sfida iniziata nel 1998

Alessandro Tenderini ha iniziato la sua avventura in Pixartprinting nel 1998 a fianco del fondatore Matteo Rigamonti. All’epoca l’azienda in fase di start-up mostrava già la sua vocazione all’innovazione trasformando un service bureau per tipografie in un WebToPrint puro. Una sfida azzardata e ambiziosa, avviata applicando un modello di business inedito al mercato maturo della stampa. Tenderini ha proseguito la sua carriera accompagnando Pixartprinting in tutti i più importanti step di evoluzione: da realtà padronale a organizzazione manageriale con la cessione al fondo Alcedo, fino all’ingresso in Cimpress nel 2014. La sua leadership ha guidato l’azienda in un processo di continua crescita e innovazione, caratterizzandola anche per la capacità di interpretare e anticipare le esigenze dei clienti.

A tu per tu con Alessandro Tenderini

Come è maturata questa, immagino non facile, decisione?

“Non è stata sicuramente una decisione dell’ultima ora. È il termine di un percorso al quale ho dedicato 18 intensi anni della mia vita. Non posso dire di non essermi divertito, dal garage alle dimensioni attuali; è come aver cambiato 50 aziende diverse… Il fatto di esserne uscito adesso è semplicemente l’ultimo atto di un percorso, quello più simbolico forse, ma non il più difficile”.

Guardandoti alle spalle, ne hai percorsa di strada… solo gioie e soddisfazioni o c’è qualche rimpianto?

“Nessun rimpianto. È andata benissimo e ne sono più che consapevole. Ho vissuto momenti difficili, è innegabile, ma tutti si sono rivelati alla fine opportunità. Stavamo navigando in acque sconosciute e al piacere della scoperta, a volte, si è aggiunto un po’ di timore per l’ignoto”.

Il momento più difficile e quello più esaltante di questa avventura?

“Il più difficile è stata la prima acquisizione. La vera fine di un ciclo e un cambio totale di prospettiva. I primi giorni in cui ti relazioni con nuovi interlocutori sembra di parlare con alieni. Non capisci la loro lingua e sei tu che devi imparare la loro. È come ti addormentassi nel tuo letto e la mattina dopo ti svegliassi ad Hong Kong e dovessi andare al lavoro in un’azienda locale. Un passaggio difficile, ma infinitamente interessante per capirsi e vedere le cose da una prospettiva completamente nuova. Comunque, senza la prima acquisizione la seconda sarebbe stata impensabile. Il più esaltante? Non so davvero trovarne uno, ce ne sono stati innumerevoli e di pari intensità. In generale, quando dopo un ragionamento investi un sacco di soldi e risorse e alla fine, dopo mille difficoltà, trovi la strada giusta e vedi i numeri crescere è fantastico!”

Nel bene o nel male hai fatto parte di una realtà che passerà alla storia per aver stravolto il mercato grafico italiano. Avverti il peso di quanto realizzato?

“No, non avverto nessun peso. Mi sembra onestamente un percorso naturale. Sono consapevole delle dimensioni di Pixartprinting e di quelle del mercato grafico italiano ma sono anestetizzato dal fatto di essere stato immerso all’interno dell’azienda e di averla vissuta come una mia estensione e che quindi tutto mi sia sembrato normalmente progressivo”.

Cosa farai da grande?

“Tempo. Prima di tutto ho bisogno di un po’ di tempo per rallentare. È stato tutto così concitato che gli ultimi 18 anni mi sembrano un mese. In ogni caso, appena lasciata Pixartprinting, il cervello ha cominciato a lavorare in altre direzioni… Inevitabile”.