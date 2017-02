Al via PIX4LOVE 2017: la prima stampa su Pixartprinting non si scorda mai

Anche quest’anno per San Valentino Pixartprinting dedica ai propri utenti un gesto di puro amore che si concretizza in un’escalation di sconti su una serie di prodotti dell’ampio catalogo disponibile sull’e-shop. La campagna Pix4Love 2017, iniziata il 30 gennaio, proseguirà fino al giorno degli innamorati. Nelle due settimane interessate dalle promozioni vengono eletti “16 prodotti del cuore” scontati fino al -50%. Proprio con la stessa modalità con cui si manifesta il più intenso degli innamoramenti, Pix4Love raggiunge il suo apice in quello che il reparto marketing del leader della stampa online ha chiamato hotweekend. Dal 3 al 5 febbraio, Cupido scocca, infatti, le sue frecce con uno sconto aggiuntivo del 10% (per un totale che arriva fino al – 60%) infiammando i cuori degli amanti del sevizio di stampa online by Pixartprinting.

On sale applicazioni di grande formato (striscioni e microforato, pannelli rigidi, roll-up, locandine e fotoquadri), stampati di piccolo formato (flyer, buste, biglietti da visita, riviste e cataloghi), fino a prodotti speciali come tessere in PVC e articoli in tessuto (tra cui bandiere, shopper e sacchetti). Il tutto con la qualità che da sempre fa battere i cuori degli utenti Pixartprinting a cui si aggiunge l’emozione della personalizzazione e della consegna con la velocità del colpo di fulmine.

“In perfetto stile Pixartprinting, una campagna con un tale livello di adrenalina non poteva essere veicolata in modo convenzionale. – spiega Andrea Pizzola, Sales & Marketing Director Pixartprinting – Per creare ulteriore engagement abbiamo ideato e realizzato un emozionante cortometraggio che ha come protagonisti i soggetti tipo della nostra community internazionale di utenti. Protagonisti del video, già diventato virale, il graphic designer londinese, la wedding planner e l’imprenditore italiani, le insegnanti di yoga francesi e il barman spagnolo. Ognuno, con le proprie peculiarità culturali e caratteriali, racconta la sua «prima volta», tema portante di Pix4Love 2017”.

Lo storyboard coinvolge con un crescendo emotivo di voci e immagini, rivelando stupore, ansia da prestazione, imbarazzo e sfociando in affermazioni che si reggono sul filo dell’allusione e dell’equivoco. Nel monologo finale viene rivelato l’oggetto della prima volta, che al di là dei doppi sensi, è il primo ordine su pixartprinting.it descritto da tutti gli utenti “testimonial”– come un’esperienza memorabile. Convenienza, praticità, affidabilità, qualità e libertà sono i valori enfatizzati dalle confessioni dei protagonisti: tutti punti di forza del partner con cui instaurare un rapporto di vero e autentico amore come quello tra Pixartprinting e i suoi utenti fidelizzati.