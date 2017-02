Al via la fase pilota per la Heidelberg Primefire 106

Il produttore internazionale di imballaggi Multi Packaging Solutions (MPS) con sede a New York (USA) è il primo utilizzatore di Primefire 106, il primo sistema di stampa digitale industriale in formato B1, di Heidelberger Druckmaschinen AG con tecnologia inkjet di Fujifilm. MPS è specializzata in soluzioni di imballaggi per prodotti di bellezza, cura personale, impiegando oltre 9.000 persone in 14 paesi. L’azienda sta progettando una grande espansione nell’ambito della stampa digitale degli imballaggi per offrire ai clienti valore aggiunto nel punto vendita.

“Serviamo brand internazionali di grande livello; oggi modifiche veloci e creative per il marchio e il prodotto sono aspetti fondamentali per avere successo nelle vendite. È per questo che offriamo a questi clienti soluzioni di imballaggio di alta qualità, flessibili, a contenuto variabile e personalizzate che permetteranno loro di sfruttare potenziale di business aggiuntivo per distinguersi dalla concorrenza. Per questo abbiamo bisogno di una macchina da stampa digitale industriale affidabile come Heidelberg Primefire 106, che può essere integrata nel nostro flusso di lavoro esistente”, spiega Steffen Schnizer, direttore generale e direttore vendite della divisione bellezza e cura personale di MPS a Obersulm.

Basato sulla tecnologia inkjet leader di Fujifilm, partner nello sviluppo della soluzione, e sulla comprovata piattaforma Peak Performance di Heidelberg, il sistema di nuova concezione garantisce una produzione affidabile di qualità offset con tutti i vantaggi della stampa digitale.

Il lancio sul mercato della Primefire 106 avviene secondo i piani

Heidelberg ha presentato a drupa 2016 in anteprima mondiale la Primefire 106, soluzione per la produzione digitale industriale nel formato 70 x 100. “L’avvio della fase pilota secondo il programma è un ulteriore pietra miliare nella realizzazione della nostra strategia digitale in collaborazione con il nostro partner Fujifilm e In MPS abbiamo trovato la società ideale per testare la Primefire 106. La nostra partnership di lunga data, il suo modello di business digitale nell’ambito della stampa di imballaggi, la sua presenza in tutto il mondo, e il suo approccio alla produzione industriale costituiscono l’ambiente giusto per la Primefire 106, che così può essere testata in condizioni di produzione e utilizzo reali. Questa fase ci sta portando avanti, per arrivare a qualificare la Primefire 106 per una vera produzione e introdurre la stampa digitale industriale sul mercato”, afferma Montserrat Peidro-Insa, responsabile delle vendite della divisione digitale e direttore generale della divisione macchine digitali a foglio.

Primefire 106 consente agli stampatori di imballaggi di sviluppare nuove aree di business, ad esempio con la produzione di imballaggi variabili e personalizzati o con l’aggiunta di elementi di tracciabilità e sicurezza su ogni scatola. La stampa su richiesta con Primefire 106 può semplificare i processi della catena di fornitura e ridurre i costi di inventario. Inoltre, la tecnologia inkjet a 7 colori di Fujifilm e la tecnologia Multicolor di Heidelberg coprono fino al 95 % dello spazio colore Pantone, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi nella produzione di commesse tra cui anche i colori speciali.

Heidelberg aveva dichiarato che la fase pilota sarebbe iniziata agli inizi del 2017 rispettando quindi i piani relativi al lancio sul mercato annunciato a Drupa 2016.