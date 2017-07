Al via a luglio le prime macchine beta di Landa che verranno testate nel mercato del packaging cartotecnico

Dalla fine di Drupa 2016 c’è grande fermento attorno alle novità di Landa e oltre a un certo scetticismo di base c’è curiosità per vedere le macchine in produzione. Stiamo parlando di beta test ma comunque qualcosa si muove e la prima macchina da stampa, una S10 Nanographic Printing® Press sarà consegnata nel luglio 2017 a Graphica Bezalel, il pluripremiato converter israeliano del settore del cartoncino teso, imballaggi ed etichette. Nel novembre 2017, Landa consegnerà la prima macchina da stampa Landa S10 Nanographic Printing in Nord America a Imagine!, azienda leader per le soluzioni nel POP, con sede negli Stati Uniti. Nel dicembre 2017, Edelmann, l’azienda tedesca leader mondiale per l’innovazione e l’alta qualità nelle soluzioni di imballaggio in carta e cartone, diverrà il primo cliente beta europeo della macchina da stampa Landa S10 Nanographic Printing.

Graphica Bezalel, azienda di stampa offset tradizionale, ha optato per la macchina da stampa Landa S10 Nanographic Printing come sua prima soluzione digitale che garantisce l’esclusivo vantaggio competitivo della produzione digitale di alta qualità ed elevata velocità su cartoncino teso.

Questo il commento di Eyal Harpak, Direttore di Graphica Bezalel: “La Nanografia® è la prima tecnologia che è riuscita a spingerci verso il mondo della stampa digitale. Finché non abbiamo visto quello che è in grado di produrre Landa S10, non credevamo che una macchina da stampa digitale potesse raggiungere i livelli di qualità della stampa offset, e con l’alta velocità necessaria per introdursi nel mercato delle medie tirature in cartoncino teso. Siamo rimasti stupiti dai risultati ottenuti da Benny Landa e dal team.”

“Lavoriamo con aziende leader come Calvin Klein, Carlsberg, Nestlé, Coca-Cola, SodaStream e altre ancora, e sappiamo bene che i marchi sono sempre alla ricerca di novità per aumentare l’attrattiva del prodotto e le vendite. Grazie all’incredibile palette di colori del processo di stampa Nanografico (colori che fanno veramente la differenza) i clienti saranno entusiasti di quanto potrà essere ottenuto con la Landa S10. La maggiore flessibilità di produzione di Landa S10 garantisce la straordinaria capacità di ridurre i costi di magazzino grazie alle tirature più basse, di reagire più rapidamente alle esigenze dei clienti e di realizzare versioni ancor più personalizzate di imballaggi e promozioni speciali”, ha concluso Eyal Harpak.

Landa e Graphica Bezalel organizzeranno un evento mondiale, nella settimana del 12 settembre 2017, per mostrare Landa S10 negli ambienti di produzione tipici dei clienti.

Come annunciato in occasione di Drupa 2016, il fornitore leader per la cartellonistica e gli espositori nel punto vendita, Imagine!, diventerà il primo beta site in America settentrionale per Landa S10 Nanographic Printing.

Per l’Europa invece la prima azienda a installare anch’essa una Landa S10 sarà Edelman, specialista nelle soluzioni di imballaggio per i settori sanità, estetica e prodotti di consumo, che vanta impianti di produzione in nove paesi e vendite superiori ai 300 milioni di euro. Ogni anno produce 5,5 miliardi di confezioni e materiali pubblicitari, ed è uno dei produttori di imballaggi e fornitori di sistemi più importanti del mondo.

“Il fulcro della nostra attività è il servizio alla clientela. Essere sempre in sintonia con il mercato e fornire ciò di cui ha bisogno, ma anche prevedere, innovare e proporre attivamente quanto il mercato ancora non pensa di necessitare. Siamo entusiasti di collaborare con Landa; è una partnership di grande valore che porterà a rapporti duraturi con i clienti finali. Inoltre, la Nanografia è una tecnologia rivoluzionaria con le potenzialità di trasformare i mercati della stampa, degli imballaggi e della comunicazione”, ha detto Dierk Schröder, Presidente di Edelman.

“Dopo tanti anni di sviluppo, è finalmente giunto il momento cruciale di consegnare la nostra prima macchina da stampa Landa Nanographic Printing ai clienti. Siamo veramente orgogliosi che queste aziende leader di settore, e tante altre che condividono la loro visione, abbiano scelto di essere i nostri partner beta in questo programma. Come promesso, la stabilità della macchina, la qualità e la velocità di stampa di Landa sono ora a livelli costantemente elevati. È esaltante pensare che fra pochissimi mesi la stampa Nanografica sarà sul mercato, e rappresenterà un cambiamento di paradigma nell’economia della stampa, garantendo ai marchi capacità mai possedute prima”, ha concluso Benny Landa.