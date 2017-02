ACIMGA raddoppia il numero dei soci e apre ai big del cartone ondulato e del Tissue

Numero dei soci raddoppiato in due anni e apertura a nuovi settori di rilevante importanza strategica: quelli del cartone ondulato e dei produttori di Tissue, fino ad oggi privi di rappresentanza associativa. E’ il consuntivo della campagna di adesioni di ACIMGA (Associazione Costruttori Italiani di Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini).

L’Associazione presieduta da Marco Calcagni può fregiarsi, dallo scorso dicembre, dell’adesione di Bobst Italia Spa e Bobst Firenze, rami della multinazionale svizzera leader in molteplici segmenti del packaging, la cui leadership nelle macchine per il cartone ondulato va ad ampliare e arricchire la rappresentanza di ACIMGA.

Altra adesione particolarmente significativa è quella di Tissue Italy, rete di imprese che aggrega un fatturato annuo pari a circa 650 milioni e promuove i maggiori costruttori di tecnologie, in un settore dove l’Italia vanta leadership mondiale. Di Tissue Italy fanno parte A. Celli Paper Spa, Elettric 80 Spa Italia, Fabio Perini Spa, Futura Spa, Gambini Spa, MTC Srl, OMET Spa, PCMC Group, Pulsar Engineering Srl, Recard Spa, TMC Tissue Machinery Company

Spa e Toscotec Spa.

Insieme con l’ingresso di Tissue Italy, il direttivo di ACIMGA ha sancito lo scorso 16 febbraio l’adesione di ulteriori tre aziende: Imeco Srl (bruciatori industriali), Graphimecc Srl (macchine per encoding, tracciabilità e anticontraffazione) e Tresu Italia Srl (macchine flexografiche e attrezzature per offset, digitale e flexo), che portano a 47 il numero complessivo dei soci effettivi.

“Questo ulteriore irrobustimento della base permette all’Associazione di rappresentare ancor meglio interessi e istanze dei propri associati nelle varie sedi istituzionali e di sostenere lo sviluppo sul mercato, grazie alla fitta rete di servizi e di iniziative di networking”, evidenzia il General Manager di ACIMGA, Andrea Briganti.

Il crescente apporto di competenze e di esperienza di prodotto e di mercato determinato dai nuovi ingressi va a potenziare ulteriormente le strategie associative al servizio dell’intera filiera, in prospettiva della grande fiera Print4All (che avrà luogo in Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018) e dell’appuntamento, ad essa propedeutico, del convegno PRINT4Graph+PRINT4Pack, in programma, sempre in Fiera Milano, il 12 e 13 settembre prossimi.