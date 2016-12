ABC Tipografia installa una MK1060ST, nuovo fulcro del reparto cartotecnico

ABC Tipografia ha investito in un sistema MK1060ST di Heidelberg per potenziare tutte le operazioni di cartotecnica e nobilitazione degli stampati.

L’azienda, con sede a Calenzano (Firenze), offre ai propri clienti stampati di ogni genere con un’attenzione alla qualità del prodotto, alla flessibilità e all’affidabilità immutata dal 1967 a oggi.

Nei tremila metri quadri del polo produttivo convivono le tre anime di ABC Tipografia: stampa offset, stampa digitale e cartotecnica, per un servizio a 360°. Tre reparti che vengono mantenuti all’avanguardia grazia al costante rinnovo delle attrezzature tecnologiche.

“In quest’ottica si pone l’investimento che abbiamo compiuto”, spiega Paolo Masi, responsabile produzione di ABC Tipografia. “Il sistema MK1060ST è diventato il fulcro del reparto cartotecnica e ci permette di completare il ciclo produttivo.”

Capace di lavorare con un formato massimo di 106 cm a una velocità di 7500 fogli all’ora, MK1060ST garantisce una nobilitazione degli stampati di alta qualità, laminando a caldo e fustellando con grande flessibilità. Particolarità unica del sistema è la possibilità di laminare sia nella direzione di marcia del foglio che trasversalmente.

“La fiducia che riponiamo in Heidelberg – di cui siamo clienti storici per la stampa offset – è stata uno dei motivi che ci hanno convinti che questo era il sistema che stavamo cercando. L’altra ragione è invece l’indubbia qualità della macchina e delle sue performance, che ci aiuterà a offrire ai nostri clienti prodotti sempre all’avanguardia”, conclude Masi.

“ABC Tipografia è un’azienda che ha saputo integrare nei propri flussi la laminazione a caldo senza avere nessuna esperienza pregressa in merito. Un risultato reso possibile dalla bravura del personale interno e dalla semplicità di utilizzo della MK1060ST, nonché al supporto professionale dei tecnici Heidelberg”, spiega Lorenzo Ariberti, Product e Marketing Postpress

Packaging di Heidelberg Italia.