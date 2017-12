A Pixartprinting il prestigioso premio “Industry 4.0 Printer of the Year 2017”

La suggestiva atmosfera del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con la presenza di oltre 300 imprenditori e rappresentanti dei principali segmenti del printing, è stata la cornice della cerimonia degli Oscar della Stampa 2017. La 25° edizione del prestigioso premio, che di anno in anno porta alla ribalta le migliori aziende del settore, ha visto il conferimento di 11 Oscar che per diverse motivazioni rappresentano l’intero panorama del printing, integrando stampa offset e digitale con flessografia e rotocalco, ma anche converting e packaging. E la giuria di esperti, selezionati dall’organizzatore Stratego Group, ha conferito a Pixartprinting l’Oscar “Industry 4.0 Printer of the Year 2017”. Per il leader in Europa nell’online printing i concetti dell’Industria 4.0, così attuali oggi, sono stati l’asse portante dello sviluppo aziendale sin dai suoi esordi. “Siamo stati tra i primi a offrire servizi di stampa on line e da subito il nostro obiettivo è stato ottimizzare i processi per garantire qualità a prezzi sempre più competitivi” – ha commentato Federico Gonzalez, Marketing & Sales Director Pixartprinting chiamato sul palco a ritirare il premio. Pixartprinting, infatti, annovera al suo interno un team di ingegneri e sviluppatori che hanno progettato esclusivi software gestionali, in continuo aggiornamento ed evoluzione, che rappresentano a tutti gli effetti la spina dorsale dell’azienda: processano tutte le informazioni e consentono il monitoraggio in tempo reale dei singoli step di ciascun ordine, dal preventivo fino alla fatturazione. Inoltre, il software determina autonomamente la tecnologia di stampa che verrà utilizzata per ogni progetto, assegnandolo a quella economicamente più efficiente. La gestione automatica di tutte le fasi di prestampa permette di risparmiare tempo, ridurre gli avviamenti, evitare sprechi di materiale e abbattere i costi di produzione, il tutto a vantaggio dei clienti.

L’automatizzazione dei processi, avviata già in fase pionieristica da Pixartprinting, ha contribuito fortemente alla costante crescita aziendale, che continua tutt’oggi anche grazie a leve di grande forza come il servizio facile e veloce, standard di qualità elevata e grande competitività. Sono già 600.000 i clienti che si affidano con fiducia a Pixartprinting; l’obiettivo aziendale è proseguire nell’ampliamento del portfolio raggiungendo quota 1 Milione entro fine 2018. “Nel corso di questi anni abbiamo dato vita a nuovi mercati e siamo fiduciosi che ne creeremo altri anche nel prossimo futuro, come sta avvenendo adesso per etichette e packaging”, ha spiegato Gonzalez. Ciò che rende vincente l’azienda è proprio la capacità di individuare settori con potenzialità di espansione e di dar vita a linee produttive dedicate come è avvenuto quest’anno per il packaging, sempre puntando su tecnologie di ultima generazione, tra cui il sistema digitale HP Indigo 30000 per le short run, Komori Led H-UV per le alte tirature e la soluzione per la nobilitazione digitale firmata Scodix. Investimenti che confermano la propensione all’innovazione e alla scelta di attrezzature all’avanguardia, che per i clienti si traducono in una vastissima offerta di modelli, disponibili in piccole tirature, con diverse opzioni di personalizzazione e consegna anche in 48 ore.