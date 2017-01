Il piano nazionale 4.0: le opportunità per le imprese della filiera

La Federazione della Filiera della Carta e della Grafica organizza per martedì 14 febbraio nella sede di Milano un Seminario di Studio dedicato alle opportunità per le aziende del piano nazionale industria 4.0

Il progetto “Industria 4.0” è stato fermamente voluto dal sistema confindustriale nella convinzione che sia ineludibile un rapido processo di innovazione e digitalizzazione del mondo delle imprese finalizzato ad una maggiore e più solida competitività sui mercati. La Legge di Bilancio 2017 ha varato una serie di provvedimenti utili a rilanciare gli investimenti delle imprese in beni strumentali ed in tecnologie, provvedimenti che rappresentano una grande opportunità per spingere all’innovazione e generare un effetto moltiplicatore positivo su tutto il sistema Paese. Le misure fiscali previste dalla Legge, quali il super e l’iper ammortamento ed i finanziamenti agevolati, rappresentano senza dubbio una leva formidabile per la modernizzazione e la trasformazione tecnologica delle imprese, in considerazione del fatto che gli investimenti in macchinari, attrezzature e software rivestono un’importanza strategica per il posizionamento competitivo e l’aumento della produttività aziendale. Con questo primo Seminario di studio ci proponiamo di entrare nel merito dei provvedimenti che ci interessano e approfondire le opportunità che si presentano, al fine di essere preparati e pronti a cogliere un’opportunità senza precedenti.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 11:00

Apertura del Presidente della Federazione Ing. Pietro Lironi

Ore 11:15

Il piano nazionale Industria 4.0 e le iniziative di Confindustria

Dott. Andrea Bianchi Direttore Politiche industriali di Confindustria

Ore 11:45

Super ammortamento e Iper ammortamento: la disciplina applicativa

Avv. Francesca Mariotti Direttore Politiche fiscali di Confindustria

Ore 12:15

Aspetti operativi Industry 4.0: economia, tecnica e strategia

Ing. Enrico Annacondia Ufficio Tecnico Ucimu

Dott.ssa Stefania Pigozzi Responsabile Ufficio Studi Ucimu

Ore 12:45

Dibattito

