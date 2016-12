Ellepi Box ha scelto Latitude per proseguire il suo percorso di crescita

ELLEPI BOX ha installato un casemaker della Latitude, azienda taiwanese, rappresentata in Italia da Bimac S.r.l. La configurazione a 6 colori, con cilindri di stampa ceramici e doppia racla a camera chiusa, consentirà ad ELLEPI BOX di proporsi su un mercato di alta qualità di stampa. Questa macchina, dotata di gruppi fissi a cambio rapido, è macchina performante, intuitiva, ideale per le medie e piccole tirature

Tutte le aziende di piccole e medie dimensioni, prima o poi sono chiamate a un momento di riflessione, per decidere quale strada intraprendere. Anche Ellepi Box, scatolificio del Nord-Est, si è trovato dinnanzi a questo bivio. “In tempi di crisi è necessario riorganizzarsi e ripensare a nuove strategie aziendali”. Con questa riflessione ci accoglie in azienda il Sig. GiovanBattista Ferraro, presidente di Ellepi Box, solido imprenditore, con alle spalle una lunga carriera manageriale, maturata in multinazionali del settore. Nei primi anni ’90, Ferraro decide di compiere il grande passo, diventando appunto imprenditore. La cura del cliente e l’attenzione della tecnologia sono sempre stati alla base della filosofia di Ellepi Box. Nel 2007 un gravissimo incendio distrusse l’azienda, ma da quelle ceneri sorse l’impresa che oggi conosciamo. Ellepi Box nacque dunque nel 2008 dall’unione di due società. Dopo i primi anni, il Sig. Ferraro rilevò l’intera proprietà, iniziando la riorganizzazione interna di tutti i reparti. Investendo in tecnologie, per una migliore produttività e competitività sul mercato. Al suo fianco, operano da sempre, i suoi collaboratori: Domenico Zonta, responsabile amministrativo e finanziario e Alessandro Scorsin, responsabile commerciale.

Il casemaker LMC mod. PP1025, nel formato 2500×1000, è stata la scelta vincente per consolidare l’azienda e le sue strategie.

“Il mercato dei casemaker è diviso in due: da una parte, tecnologie di altissima qualità a costi elevati di acquisto e di gestione; dall’altra, impianti a cos ti minori, che però, si discostavano poco da quelli già in uso. Eravamo alla ricerca di qualcosa di intermedio, che ci garantisse un buon compromesso tra costi, qualità e innovazione” ci racconta il Sig. Ferraro. “Ho preso così i primi contatti con il rappresentante in Italia di LMC, il Sig. Giorgio Bigiani di Bimac. Abbiamo visitato varie installazioni in Gran Bretagna, dove LMC conta circa 30 linee in produzione. Successivamente ci siamo recati a Taiwan, nella sede di LMC rimanendo colpiti dalla competenza dell’organizzazione e dalla grande disponibilità del management. La struttura e i concetti tecnologici avanzati, con i quali è stato progettato e costruito il casemaker PP1025, ci hanno convinto ad acquistarlo. Si tratta di una macchina robusta e affidabile con componenti elettronici e meccanici di alta qualità asiatica ed europea. Il casemaker è estremamente intuitivo nel suo utilizzo, ce ne siamo resi conto fin dal primo momento. Inoltre le nostre aspettative sono state soddisfatte se non addirittura superate, relativamente al livello di qualità del prodotto realizzato. Mi piace sottolineare inoltre, che LMC si è dimostrata un’azienda molto seria, oltre a garantire la parte meccanica per 15 anni, al momento della consegna, ha incluso una fornitura di ricambi usurabili nel breve/medio periodo e una di ricambi secondari da pagare solo in caso di utilizzo”.

Set-up rapidi: dai lotti minimi alle grandi produzioni, posizionamento medio in 84 secondi

Alessandro Scorsin, responsabile commerciale di Ellepi Box: “Considerando che le nostre produzioni sono prevalentemente a 3 colori, esserci dotati di un casemaker a 6 colori, ci consente, mentre siamo in produzione con un lotto, di preparare la macchina per il lotto successivo, così da non avere tempi morti. Inoltre, quadricromia, colori pantone, verniciature, tutte in un unico passaggio, ci permettono di soddisfare clienti con esigenze particolari, come le aziende vinicole. Un altro aspetto importante, era la garanzia di trasporto colore sulle varie carte da noi utilizzate, dai patinati ai kraft bianchi al test liner. Il formato 2500×1000 ci permetterà di ampliare la gamma di imballi prodotti dalla nostra azienda, elevando il livello qualitativo, senza particolari stravolgimenti. Infine il passaggio in 215 secondi dal formato minimo al formato massimo, ci garantisce tempi rapidissimi di avviamento e ripartenza, e la massima velocità raggiungibile di 300 pezzi al minuto ci consentono di essere competitivi, sia nei lotti minimi che nelle grandi tirature”. Il casemaker nel dettaglio. La macchina è composta da un banco mettifoglio “sun-feed”, sistema di pulitura del foglio, 6 gruppi stampa flessografici a gruppi fissi, equipaggiati con cilindri anilox ceramici e doppia racla a camera chiusa, con il vantaggio di poter essere aperti per effettuare ma nutenzione, trasporto aspirato tradizionale, mediante rullini. La linea è stata predisposta per alloggiare asciugatori fra i gruppi stampa ed essendo equipaggiata con una unità di trasporto “dwell unit”, può ospitare dei sistemi di essiccazione molto potenti e performanti. Completano la linea un gruppo di precordonatura indipendente, un gruppo slotter bialbero, un fustellatore servo-drive ed una piega aspirata con un counter-ejector dalle performance elevatissime. Latitude Machinery Corporation, LMC, è un’azienda di Taiwan che costruisce all’incirca 35 casemakers a gruppi fissi all’anno, ha 200 dipendenti e vanta oltre 500 installazioni nel mondo, dove opera con agenti e distributori, a eccezione degli Stati Uniti dove invece è presente con una struttura propria.